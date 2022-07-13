Рассмотрены вопросы взаимодействия Узбекистана с Евразийской экономической комиссией

БАКУ /Trend/ - 12 июля текущего года заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков принял делегацию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во главе с председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем.

Об этом сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, передает Trend.

В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия Узбекистана с ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя. Стороны озвучили взаимную приверженность принципам взаимовыгодного экономического сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов, а также реализации совместных мер по созданию дополнительных возможностей для более тесной работы Узбекистана со странами ЕАЭС в инвестиционной, торгово-экономической и транспортно-логистической сферах.

По итогам обсуждения стороны подписали Перечень дополнительных направлений сотрудничества к действующему Плану совместных мероприятий Правительства Республики Узбекистан и ЕЭК на 2021-2023 годы, который включает в себя меры по взаимодействию профильных министерств и ведомств страны с соответствующими подразделениями ЕЭК по таким направлениям, как торговля, промышленность,таможенное и налоговое администрирование, техническое регулирование, санитарные и фитосанитарные стандарты, энергетика, фармацевтика, трудовая миграция и другие сферы.