Узбекское АО начало производить солнечные водонагревательные коллекторы

БАКУ /Trend/ - Курируемое Министерством энергетики Узбекистана АО «Тепловые электрические станции» уделяет особое внимание вопросу широкого внедрения энергосберегающих технологий и механизмов стимулирования экономии энергопотребления, увеличения использования альтернативных источников энергии, в частности солнечной, передает Trend со ссылкой на узбекское Минэнерго.

В соответствии с этим произведены расчеты энергопотребления АО «Тепловые электрические станции» и его предприятий на собственные нужды, определен конкретный план мероприятий по широкому использованию в отрасли альтернативного энергооборудования на основе современных технологий.

Подведомственным предприятием АО «Тепловые электрические станции» АО «Узбекэнерготаъмир» на основе промышленной кооперации налажено производство солнечных водонагревателей мощностью 200 литров по конкурентоспособным ценам на местном уровне.

Преимущество данного оборудования заключается в том, что он оснащен 24 трубами, в отличие от аналогичных 20-трубных солнечных водонагревателей, предлагаемых на рынке. Это позволяет за более короткое время нагреть до 200 литров воды. Эксперты утверждают, что в то время как этот тип устройства, доступного в продаже имеет 15-летнюю гарантию, данный продукт будет надежно служить в течение 20 лет.

На первом этапе в АО «Ташкентская ТЭЦ» установлено 15 солнечных водонагревателей. Ведутся работы по установке 12 единиц в АО «Сырдарьинская ТЭС» и еще 10 в АО «Талимарджанская ТЭС». Также, планируется обеспечить все предприятия системы в общей сложности около 150 единиц данного оборудования.

В дальнейшем в рамках проекта планируется производство солнечных водонагревателей как для местных бюджетных организаций, так и для населения. В настоящее время ведется работа по изготовлению этих обогревателей по цене на 5-10 процентов ниже рыночной, предназначенных для широких слоев населения, а также по введению порядка их продажи в виде кредитов или ссуд.