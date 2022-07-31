Российские авиакомпании запросили увеличить рейсы в Узбекистан и Казахстан

Подано рекордное количество заявок в Росавиацию на летние перелеты в эти страны, сообщает Спутник Узбекистан, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В частности, в Узбекистан сейчас летают 92 раза в неделю. После допуска перевозчиков к дополнительным рейсам полеты в республику увеличатся до 128 в неделю.

Red Wings выступили с инициативой увеличения нагрузки вдвое. Сейчас они летают дважды в неделю в Бухару, Самарканд и Ургенч. По 7 рейсов в неделю намерены добавить Utair и «Аэрофлот». Авиакомпания «Сибирь» запросила до 14 рейсов в Узбекистан.