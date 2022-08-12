В Узбекистане определены задачи по развитию металлургии

БАКУ /Trend/- На Узбекском металлургическом комбинате 12 августа состоялось видеоселекторное совещание по вопросам развития металлургии, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

Данный комбинат долгие годы был единственным предприятием черной металлургии в Узбекистане. В результате реформ последних пяти лет было создано 200 новых предприятий. В них трудятся более 25 тысяч человек.

Только в прошлом году в отрасли произведено продукции на 16 триллионов сумов. Производство железа и изделий из него увеличилось в 1,8 раза и превысило 2 миллиона тонн.

Вместе с тем растет масштаб созидательной работы и индустриализации. Сегодня во всех отраслях используется 4 миллиона тонн черного металла в год. В частности, в себестоимости жилищного строительства доля затрат на металлические изделия составляет 15 процентов, а в машиностроении - 40 процентов.

По подсчетам, к 2026 году потребность экономики нашей страны в металле достигнет около 6 миллионов тонн. Кроме того, сложная ситуация в мировой экономике, разрывы логистических цепочек создают трудности для деятельности крупных металлургических предприятий.

Президент Узбекистана подчеркнул, что цель может быть достигнута только за счет ускоренного развития собственного металлургического производства. В связи с этим обозначены четыре основные задачи.

Первое - гарантированное обеспечение сырьем металлургических предприятий. Второе - стимулирование создания предприятий металлической продукции во всех регионах. Третье – производство современных металлоконструкций для производств, создающих высокую добавленную стоимость. Четвертое – подготовка квалифицированных кадров, развитие науки и инноваций.

Советник Премьер-министра Узбекистана Б.Исламов отметил, что запасы железной руды в стране составляют 1 миллиард 200 миллионов тонн.

Он доложил о работах, проводимых на новых рудниках, в том числе на Тебинбулакском месторождении в Караузякском районе.

Подчеркнута необходимость развития предприятий отрасли и организации на их базе промышленных кластеров.

Президент поговорил с руководителями таких предприятий в регионах. Дал ответственным лицам указание изучить их предложения по освобождению от таможенных пошлин ввозимого металлического сырья и оборудования, не производимого в Узбекистане, упрощенной выдаче рабочих виз иностранным квалифицированным специалистам.

По третьему направлению поставлена ​​задача локализации продукции на сумму 500 миллионов долларов в следующем году. Ответственные лица доложили, что для этого разработано 204 проектных предложения.

Определено, что для поддержки этого направления будет налажена ​​гарантированная закупка новой локализованной продукции государственными предприятиями.

В целях развития образования и науки в сфере глава государства предложил создать Научный центр металлургии при «Узметкомбинате», научную лабораторию черных металлов в Геологическом университете, открыть технологические парки в Навоийском горно-технологическом и Ташкентском техническом университетах.

Подчеркнута также необходимость повышения квалификации молодых специалистов в престижных зарубежных компаниях и инжиниринговых центрах.

В видеоселекторном совещании приняли участие хокимы регионов, коллективы горно-металлургических комбинатов, предприниматели и зарубежные партнеры.