Узбекистан развивает сотредничество в сфере сельского хозяйства с Саудовской Аравией

БАКУ /Trend - На днях, в городе Эр-Рияд (Королевство Саудовской Аравии) состоялась встреча представителей Минестерства сельского хозяйства Узбекистана с представителями Министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовской Аравии по вопросам сотрудничества в сельском хозяйстве по расширению торговли селъскохозяйственной продукцией между странами.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Узбекистана.

Со стороны Королевства Саудовской Аравии (КСА) присутсвовали первый заместитель министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Мансур Аль-Мушайти и заместитель министра Сулейман Алхатиб.

С узбекской стороны участие приняли заместитель министра сельского хозяйства Кахрамон Юлдашев и заместитель председателя государственного комитета ветеринарии и развития животноводства Сирожиддин Бердикулов.

На встрече саудовская сторона подчеркнула важность и готовность подписания Меморандумов о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и в сфере ветеринарии и развития животноводства на предстоящем визите на высшем уровне, а также достигнута договоренность в углублении сотрудничества в агросфере для расширения торговли селъскохозяйственной, животноводческой и другой продукцией между странами.

По договоренности, после подписания Меморандумов со стороны двух стран, будут подготовлены Дорожные карты, включающие конкретные меры и направления по развитию сотрудничества и совместные проекты.

Также, саудовская сторона пригласила делегацию Узбекистана для участия в крупнейшей выставки агропромышленного комплекса, которая пройдет в городе Эр-Рияд в конце октября текущего года для расширения кооперации крупных сельхозпроизводителей и компаний экспортеров сторон.