Узбекистан увеличивает объем грузоперевозок через Азербайджан - министерство

БАКУ /Trend/ - Узбекистан продолжает увеличивать объем грузоперевозок через Азербайджан.

Об этом сообщили Trend в министерстве транспорта Республики Узбекистан.

"В настоящее время мы наблюдаем постепенное увеличение грузоперевозок по проходящему через Азербайджан транзитному коридору, грузоперевозчики страны увеличивают перемещение товаров непосредственно через Каспийское море. В связи с этим мы планируем совместно с транспортными органами государств, через территорию которых пролегают данный коридор, создать наиболее благоприятные условия", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что железнодорожными организациями Азербайджана, Кыргызстана, Грузии, Турции, Узбекистана, Туркменистана уже предоставлены скидки до 70 процентов на перевозку контейнерных блок-поездов.

Кроме того, в министерстве сообщили, что Узбекистан активно использует железнодорожный маршрут "Баку-Тбилиси-Карс" и морской порт "Алят".

Напомним, что в июне 2022 года между Узбекистаном и Азербайджаном было подписано межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении, благодаря которому будет внедрена практика организации международных грузоперевозок на основе "разрешительных бланков", а также будет создана Смешанная комиссия по международным перевозкам.

По данным министерства, "разрешительная система" будет способствовать формированию статистики перемещения грузов для подготовки соответствующего анализа для развития транспортных коридоров.