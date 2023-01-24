Узбекистан и Кыргызстан проведут совместный саммит

Узбекско-кыргызский саммит на высшем уровне состоится в столице Кыргызстана Бишкеке 26-27 января.

Об сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Согласно источнику, президент Мирзиеев посетит Кыргызстан с государственным визитом по приглашению президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова.

Повестка переговоров включает в себя весь спектр вопросов дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений, а также развития стратегического партнерства в различных областях.

В частности, увеличение взаимной торговли, поддержка программ промышленной кооперации и продвижение региональных инфраструктурных проектов.

По итогам саммита планируется принять пакет совместных документов.

Ранее в январе, Узбекистан и Кыргызстан создали офис по координации проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Соглашение о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан (участок по территории Кыргызстана) было подписано на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 14 сентября 2022 года. Общая протяженность железной дороги составит 523 километра, из них 213 километров в Китае, 260 километров в Кыргызстане, включая почти 90 тоннелей, а затем 50 километров в Узбекистане.