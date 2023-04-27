Мощность возобновляемой энергетики в Узбекистане вырастет в четыре раза - Шавкат Мирзиёев

ТАШКЕНТ /Trend/ - До конца 2023 года общая мощность «зеленой» электроэнергии, введенной в эксплуатацию в Узбекистане, составит 2 тысячи МВт.

Как передает корреспондент Trend, об этом на открытии второго Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF-2023) сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По его словам, Узбекистан наметил развитие производства электричества посредством возобновляемых источников энергии как одно из основных направлений экономики.

«В течение следующих трех лет этот показатель вырастет в четыре раза - до 8 МВт», - сказал Мирзиёев.

Президент подчеркнул, что промышленное развитие, а именно производство солнечных и ветряных панелей, требует активного привлечения иностранных инвестиций.

«Узбекистан продолжает обеспечивать выгодные условия для иностранных инвесторов в стране, облегчая законодательство и создавая новые возможности для бизнеса», - добавил Президент.