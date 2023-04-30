УРГЕНЧ /Trend/ - Референдум в Конституцию - важное политическое событие для народа Узбекистана.

Как передает корреспондент Trend, об этом в интервью азербайджанским журналистам сказала Фируза Адамбаева, член комиссии по проведению референдума на участке No. 49 города Ургенча Хорезмской области.

«У нас в общей сложности 1 276 избирателей. 40 процентов из уже приняли участие в голосовании. Процесс начался в 8:00 утра. Наши люди находятся в отличном настроении. Все очень рады присутствовать на этом мероприятии. Это великий праздник для нас», - сказала она.

По ее словам, на участке также присутствуют 40 наблюдателей из разных стран, таких как Великобритания, Иран, Таджикистан, а также местные наблюдатели.