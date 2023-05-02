Узбекистан создал все условия для участия в референдуме лиц с ограниченными возможностями здоровья - Альберт Йонссон

БАКУ /Trend/ - Узбекистан создал все условия для участия в голосовании на референдуме лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал глава Ограниченной миссии по наблюдению за референдумом Альберт Йонссон в ходе пресс-конференции Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), посвященной предварительным результатам референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана.

«Для избирателей из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на каждом избирательном участке были пандусы для их свободного передвижения. Для каждого незрячего голосующего была создана возможность голосования с помощью азбуки Брайля, а также на участках был обеспечен сурдоперевод», - добавил он.

Кроме того, Йонсон отметил, что в референдуме также смогли принять участие граждане, не сумевшие по состоянию здоровья прийти 30 апреля на избирательный участок.

«Для представителей этой категории граждан были созданы все возможности для полноценного участия в референдуме наравне со всеми другими гражданами Узбекистана. Члены участковых комиссий, посетив этих избирателей, обеспечили их участие в референдуме. Тем самым данные граждане смогли выполнить свой гражданский долг», - добавил он.

Напомним, что в воскресенье, 30 апреля, в Узбекистане состоялся референдум. Согласно последним данным ЦИК, явка составила 84,50 процента. За принятие новой Конституции проголосовали 90,20 процента (15,04 млн), против — 9,35 процента (1,55 млн граждан).