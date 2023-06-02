Узбекистан и Китай договорились о совместном освоении более 6 ГВт новых ВИЭ - министр

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Китай договорились о совместном освоении более 6 ГВт новых возобновляемых источников энергии и строительстве новых линий электропередачи и подстанций на сумму более 6 миллиардов долларов, передает Trend.

Как сказал министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов, важно признать впечатляющие достижения Китая в энергетическом секторе, и в этой связи Узбекистан крайне заинтересован в том, чтобы перенять этот опыт и стремится расширять сотрудничество в этой области.

"Ранее китайские компании в основном участвовали в проектах в Узбекистане в качестве подрядчиков или субподрядчиков, уделяя больше внимания ресурсному сектору. Однако сейчас мы заключили соглашения с ведущими китайскими компаниями о совместной реализации проектов, основанных на принципах государственно-частного партнерства. Эти проекты предполагают строительство солнечных и ветряных электростанций, полностью финансируемых Китаем. Мы добиваемся прогресса в реализации нескольких проектов, и ожидается, что некоторые из них начнут производить энергию к концу этого года. Президент присутствовал при запуске этих проектов", - добавил Мирзамахмудов.

Он отметил, что некоторые ведущие китайские компании, такие как Energy China, China Poly Group Corp. совместно с China Power Investment Corporation; Universal Energy for wind generation и Китайская национальная корпорация химического машиностроения и строительства Seven (CC7) заинтересованы в развитии возобновляемых источников энергии в Узбекистане.