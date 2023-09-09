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IFC ознакомится с деятельностью в сферах кожевенной и текстильной промышленности в Узбекистане

Узбекистан Материалы 9 сентября 2023 06:43 (UTC +04:00)
IFC ознакомится с деятельностью в сферах кожевенной и текстильной промышленности в Узбекистане

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - В рамках визита рабочей группы Узбекистана в США прошла в офисе Международной финансовой корпорации (IFC), передает Trend.

Согласно информации, председатель ассоциации "Узчармсаноат" Фахриддин Бобоев в составе узбекской делегации встретился с руководством IFC для обсуждения возможности получения международной финансовой поддержки для кожевенно-обувной и текстильной промышленности Узбекистана.

На этой встрече узбекская сторона представила презентацию о кожевенно-обувной промышленности и её потенциале для инвестиций и производства.

По итогам переговоров IFC выразила желание в ближайшем будущем посетить Узбекистан для более детального изучения деятельности предприятий в сферах кожевенно-обувной и текстильной промышленности в Республике Узбекистан.

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