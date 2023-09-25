АБР улучшил прогноз роста экономики Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) улучшил прогноз по росту экономики Узбекистана на 2023 и 2024 год, передает Trend.

В апреле АБР ожидал, что в этом году ВВП Узбекистана вырастет на 5%. В сентябрьском докладе прогноз пересмотрен в сторону повышения — 5,5%.

Рост экономики Узбекистана оказался сильнее, чем ожидалось, благодаря увеличению экспорта продуктов питания и текстильной продукции в Россию, а также инвестициям.

Кроме того, на это также повлияли бюджетное стимулирование, устойчивая внешняя торговля, развитие промышленности, включая горнодобывающую промышленность, и увеличение инвестиций.