Главы МИД Узбекистана и Турции провели заседание по стратегическому планированию

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

Главы МИД Узбекистана и Турции провели очередное заседание узбекско-турецкой группы стратегического планирования, подведены итоги достижений, обозначены краткосрочные и долгосрочные цели.

«Рассмотрели график предстоящих мероприятий высшего и высокого уровня, вопросы расширения договорно-правовой базы наших отношений, ход реализации всех договоренностей, достигнутых между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», - отметил Бахтиёр Саидов.

Отметим, что в рамках встречи подписан План сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Турции на 2024-2025 годы и Меморандум о взаимопонимании между Дипломатической академией Университета мировой экономики и дипломатии МИД Узбекистана и Дипломатической академией МИД Турции.