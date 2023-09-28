Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

Главы МИД Узбекистана и Турции провели заседание по стратегическому планированию

Узбекистан Материалы 28 сентября 2023 23:29 (UTC +04:00)
Главы МИД Узбекистана и Турции провели заседание по стратегическому планированию

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

Главы МИД Узбекистана и Турции провели очередное заседание узбекско-турецкой группы стратегического планирования, подведены итоги достижений, обозначены краткосрочные и долгосрочные цели.

«Рассмотрели график предстоящих мероприятий высшего и высокого уровня, вопросы расширения договорно-правовой базы наших отношений, ход реализации всех договоренностей, достигнутых между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», - отметил Бахтиёр Саидов.

Отметим, что в рамках встречи подписан План сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Турции на 2024-2025 годы и Меморандум о взаимопонимании между Дипломатической академией Университета мировой экономики и дипломатии МИД Узбекистана и Дипломатической академией МИД Турции.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости