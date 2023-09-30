Катарские компании заинтересованы в освоении рынков Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В ходе официального визита в Катар министр инвестиций, промышленности и торговли из Узбекистана Лазиз Кудратов провел ряд встреч в городе Доха, передает Trend. Среди его собеседников были министр инвестиций и промышленности Катара Мухаммад аль-Тани, а также высшие руководители компаний Hassad Food, Nebras Power, FITCO Detergent, Alazizya Chemicals Factory, Qatar National Cement, Power International Holding, и других крупных организаций, а также представители Фонда Education Above All Foundation этой страны.

Согласно информации, особое внимание уделялось обсуждению текущего состояния совместных проектов и конкретных инициатив для их дальнейшего расширения в сферах инвестиций и торговли. Стороны подчеркнули свою готовность предпринять все необходимые шаги для поддержки бизнес-среды обеих стран и укрепления сотрудничества в области инвестиций и промышленной кооперации.

В ходе переговоров с главами крупных катарских компаний обсуждались перспективы совместной реализации больших инвестиционных проектов в приоритетных секторах экономики Узбекистана с участием катарских инвесторов. Был представлен инвестиционный и промышленный потенциал Узбекистана, а также выделены удобные условия для инвестиций, созданные в последние годы.

По итогам были достигнуты соглашения по различным областям, включая сельское хозяйство и производство продуктов питания, возобновляемую энергию, инфраструктурное развитие, производство бытовой химии, строительные материалы, а также финансово-техническое сотрудничество.