Узбекистан и ВБ подписали проект по сокращению выбросов углекислого газа

БАКУ /Trend/ - Представители правительства Узбекистана и Всемирного банка заключили соглашение о выделении финансирования в размере 46,25 миллионов долларов на реализацию проекта под названием "Инновационное углеродное финансирование для преобразования энергетического сектора Узбекистана" (iCRAFT), передает Trend.

Этот проект способствует производству экологически чистой энергии, повышению энергоэффективности и пересмотру энергетических субсидий. Соглашение было подписано в ходе ежегодных совещаний Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые в настоящее время проходят в Марракеше, Марокко.

Проект iCRAFT финансируется Фондом Всемирного банка по преобразованию углеродных активов (TCAF) и представляет собой первую глобальную инициативу ВБ по поддержке реформ в энергетическом секторе, направленных на снижение выбросов парниковых газов через выплаты за достигнутые результаты в этой области.

Этот проект поможет Узбекистану выполнить свои международные обязательства в сфере изменения климата и более эффективно использовать энергетические ресурсы.