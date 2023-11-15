Поставки газа в Узбекистан привели к увеличению нагрузки на газопроводы в России

БАКУ /Trend/ - Начиная с 7 октября, российский газ начал поступать в Узбекистан через Казахстан, что потребовало перекоммутировки газовых потоков в газотранспортной системе России, передает Trend.

Согласно двухлетнему договору между UzGasTrade и ООО "Газпром экспорт", каждый день должны быть поставки 9 миллионов кубических метров газа, что составляет почти 2,8 миллиарда кубических метров годового объема. Гендиректор "Газпром ПХГ" Игорь Сафонов отметил, что эти поставки приведут к увеличению нагрузки на подземные хранилища газа в Поволжье и Оренбургской области.

Он также сообщил о частичном переориентировании газотранспортных мощностей "Газпром трансгаз Екатеринбург" на экспортное направление. В то же время "Газпром Трансгаз Сургут" будет нести ответственность за обеспечение потребностей Челябинской и Свердловской областей.

Сафонов отметил, что ожидается увеличение поставок топлива по коридору "Уренгой — Челябинск" уже этой зимой, что связано не только с экспортом газа в Узбекистан, но и с ростом экономики Уральского региона, приводящим к увеличению потребления топлива.

Министр энергетики Узбекистана, Журабек Мирзамахмудов, ранее заявил, что страна ведет переговоры с "Газпромом" относительно будущих объемов поставок российского газа, особенно в пиковый осенне-зимний период. Он также уточнил, что уже поставлено около 300 миллионов кубических метров газа из России.