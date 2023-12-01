Президент Узбекистана призвал к созданию Международного экспо-хаба климатических технологий

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал к тесному сотрудничеству по созданию Международного экспо-хаба климатических технологий.

Как передает в пятницу Trend, об этом, в частности, Шавкат Мирзиёев сказал в ходе выступления на Всемирном саммите по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

"В целях превращения Приаралья в Зону инноваций, технологий и новых возможностей, я приглашаю всех к тесному сотрудничеству по созданию в этом регионе Международного экспо-хаба климатических технологий с целью применения передовых знаний, опыта и решений", - отметил он.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев предложил наладить тесный научный обмен и проводить совместные исследования на платформе Климатического научного форума, создаваемого на базе "Зеленого университета", с привлечением ведущих ученых и экспертов зарубежных стран.

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