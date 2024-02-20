Узбекистан намерен привлечь крупные инвестиции в первом квартале этого года

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2024 года Узбекистан планирует привлечь иностранные инвестиции на сумму 7,15 миллиарда долларов в рамках реализации инвестиционных проектов, говорится в постановлении правительства Узбекистана.

Согласно информации, объем прямых иностранных инвестиций оценивается в 6,52 миллиарда долларов, а кредиты, полученные с гарантией правительства, составят 630 миллионов долларов.

В постановлении отмечается, что министерство энергетики планирует освоить инвестиции на сумму 1,68 миллиарда долларов в январе-марте, Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) — 331 миллион долларов, АО «Узбекнефтегаз» — 254,1 миллиона долларов, а Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) — 220 миллионов долларов.

Кроме того, утверждена программа, включающая 276 перспективных инвестиционных проектов на общую сумму почти 33 миллиарда долларов.

Согласно официальной статистике, в 2023 году иностранные инвесторы вложили в экономику Узбекистана 7,2 миллиарда долларов.