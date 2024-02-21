В Узбекистане могут внедрить налог при продаже более двух автомобилей в год

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане планируется ввести систему декларирования для физических лиц, которые продали более двух автомобилей в течение года, передает Trend.

Цель системы декларирования — предотвратить спекуляции и увеличить доходы бюджета.

В рамках борьбы с перекупщиками, компания UzAuto Motors увеличила срок поставки автомобиля покупателю до 120 дней, если одно лицо приобрело более двух автомобилей одной модели в год. При этом каждый последующий автомобиль попадает в конец очереди.

Также, в конце прошлого года в Узбекистане были внесены изменения в правила продажи новых автомобилей. Теперь UzAuto Motors имеет право отказать клиенту в заключении нового контракта на поставку машины, если с ним заключено более двух договоров купли-продажи в течение 12 месяцев.