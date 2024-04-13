Узбекистан увеличил экспорт меди

БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) экспортировал продукцию на $129 860 000, что превысило прогнозный показатель на 106,9%, передает Trend.

Зарубежным потребителям было поставлено 11 324 тонны медной продукции (прогноз выполнен на 116,7%) и 7 163 тонны цинковой продукции (103,8%). Кроме того, были достигнуты прогнозные показатели по экспорту рения, кадмия, медного купороса, палладиевого порошка, молибденовой продукции и свинцового концентрата.

Продукция АГМК экспортируется в более чем 20 стран мира, каждый год расширяя географию экспорта. В 2023 году были освоены новые рынки экспорта медной катанки и медного купороса, включая США, Мексику и Финляндию.

АГМК является лидером в производстве цветных металлов в Узбекистане. Из производимых около 148 тысяч тонн меди в год 85-90 тысяч тонн направляются на экспорт, что составляет около 70% от общего объема производства.