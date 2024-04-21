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Узбекистан направил гуманитарную помощь в Казахстан

Узбекистан Материалы 21 апреля 2024 03:17 (UTC +04:00)
Узбекистан направил гуманитарную помощь в Казахстан

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - По указанию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева была отправлена гуманитарная помощь жителям Казахстана, пострадавшим от наводнений, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь премьер-министра Узбекистана Бекзод Хидоятов, передает Trend.

Сообщается, что Кабинет министров Узбекистана принял меры по организации отправки груза гуманитарной помощи.

Отмечается, что в состав гуманитарной помощи входят продукты питания, одежда для женщин, детей и мужчин, одеяла, подушки, средства гигиены, палатки с соответствующим оборудованием, комплекты резиновых лодок и другие необходимые товары. Помощь будет доставлена в 15 больших грузовиках.

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