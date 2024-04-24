Кыргызстан достиг соглашения с Германией по поставкам сельхозтехники

БАКУ /Trend/ - Заключен контракт на поставку сельскохозяйственной техники из Германии в Кыргызстан, сообщили в посольстве Кыргызстана в Германии, передает Trend.

Согласно информации, делегация Кыргызстана, в состав которой вошли посол Омурбек Текебаев, представители синистерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также представители ОАО «Айыл Банк», «РСК Банк», и ОсОО «МТС К.О. Стандарт Агросервис», посетила компанию AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co в городе Хазбергене. Эта компания является крупным производителем сельскохозяйственной техники.

Сообщается, что во время встречи с владельцем компании Кристофом Дрейером посол сообщил о текущей работе по обновлению парка сельскохозяйственной техники в Кыргызской Республике и заинтересованности в развитии сотрудничества с компанией AMAZONE, включая приобретение техники бывшего употребления. Гарантии качества, предоставляемые производителем, и доступная цена делают эту технику привлекательной для фермеров.

Руководство компании подчеркнуло свою историю и философию бизнеса, акцентируя внимание на обучении фермеров новым технологиям и сервисном обслуживании. Кристоф Дрейер также рассказал о различных финансовых инструментах, доступных для приобретения техники как для крупных, так и для малых сельскохозяйственных предприятий.

В ходе встречи был подписан трехсторонний контракт на поставку техники между ОАО «Айыл Банк», ОсОО «МТС К.О. Стандарт Агросервис» и компанией AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co.