В Узбекистане снизилась добыча природного газа

БАКУ /Trend/ - С января по май 2024 года добыча природного газа в Узбекистане составила 18,8 млрд кубометров.

Как передает Trend, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 5,2 процента.

Сократилась также добыча нефти: с 327,6 тысячи тонн до 305 тысяч тонн. За отчетный период снизилась и добыча угля: с 1,97 млн тонн до 1,9 млн тонн.

В то же время, согласно отчету национального Агентства статистики Узбекистана, за первые пять месяцев этого года Узбекистан увеличил добычу газового конденсата до 527,5 тысячи тонн, что на 3,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.