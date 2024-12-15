Назван объем товарооборота Узбекистана с ОАЭ за 10 месяцев текущего года

ТАШКЕНТ /Trend/ - С января по октябрь текущего года внешнеторговый оборот Узбекистана с ОАЭ достиг 526,1 миллиона долларов США.

Как передает Trend, согласно данным Агентства статистики Узбекистана, это на 2,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (515,1 миллиона долларов США с января по октябрь 2023 года).

ОАЭ вошел в топ-20 торговых партнеров Узбекистана за указанный период.

Объем экспорта из Узбекистана в ОАЭ составил 204,8 миллиона долларов США, что на 0,49 процента меньше по сравнению с прошлым годом (205,8 миллиона долларов США в январе–октябре 2023 года).

Импорт из ОАЭ в Узбекистан достиг 321,3 миллиона долларов США с января по октябрь 2024 года. Этот показатель больше на 3,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года (309,3 миллиона долларов США в январе-октябре 2023 года).

Отметим, что в период с января по октябрь этого года объем внешнеторгового оборота Узбекистана составил 54,3 миллиарда долларов США. Этот показатель увеличился на 6,7 процента в сравнении с прошлым годом (50,9 миллиарда долларов США в январе-октябре 2023 года).