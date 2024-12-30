Обсуждены вопросы укрепления узбекско-туркменского сотрудничества

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Национального совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудили вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменского сотрудничества.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на офис Президента Узбекистана, стороны провели телефонный разговор, в ходе которого поздравили друг друга и народы двух стран с наступающим 2025 годом.

В ходе разговора отмечены динамичный рост взаимного товарооборота, расширение кооперации в сфере энергетики, транспорта, промышленности, сельского и водного хозяйства, активизация межведомственных и межрегиональных контактов, делового и культурно-гуманитарного обмена.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность высокоуровневых международных мероприятий, проведённых в этом году в честь широкого празднования 300-летия поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Он отметил, что узбекские и туркменские кинематографисты совместно сняли художественный фильм, а также было организовано несколько совместных мероприятий.

В ходе беседы обсуждены вопросы регионального сотрудничества в контексте подготовки к следующему заседанию Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.