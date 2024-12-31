В Узбекистане будут созданы еще более широкие возможности для бизнеса - Шавкат Мирзиёев

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане будут созданы еще более широкие возможности для бизнеса.

Как передает Trend, об этом говорится в новогоднем поздравлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Мирзиёев отметил, что в стране будет продолжена работа по обеспечению неприкосновенности частной собственности, активному привлечению иностранных инвестиций.

Президент Узбекистана также сказал, что 2025 год в стране объявлен Годом защиты окружающей среды и «зеленой экономики».

"Наша главная цель - создать устойчивый баланс между экономической системой и окружающей нас средой", - сказал он.