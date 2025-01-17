В Узбекистане отмечен рост ВВП в 2024 году

ТАШКЕНТ /Trend/ - В 2024 году валовой внутренний продукт увеличился на 6,5 процента, достигнув 115 миллиардов долларов.

Как передает Trend, об этом в ходе видеоселекторного совещания сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Было подчеркнуто, что политика открытости и активное инвестирование способствуют стабильному росту экономики страны. Объём иностранных инвестиций вырос в 1,6 раза и составил 34,9 миллиарда долларов. Было введено в эксплуатацию 242 крупных и средних проекта на сумму 10 миллиардов долларов, а экспорт впервые превысил 27 миллиардов долларов.

Положительные экономические показатели подчеркивают постоянные усилия Узбекистана по улучшению своей экономической структуры за счет инвестиций в различные сектора, включая промышленность, сельское хозяйство и инфраструктуру.

В Узбекистане также планируется привлечь 42 миллиардов долларов инвестиций.