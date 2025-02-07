Узбекистан и ЕБРР создали механизм развития ГЧП - Анди Аранитаси (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) недавно создали "Узбекский механизм развития проектов" (UPDF).

Об этом сообщил в эксклюзивном интервью Trend глава офиса ЕБРР в Узбекистане Анди Аранитаси.

"UPDF, поддерживаемый суверенным кредитом банка в размере до 10 миллионов евро, будет способствовать разработке проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) по всей стране. UPDF поможет создать проектный портфель на 30 миллиардов долларов США, который был определен как ключевая приоритетная задача Узбекистана до 2030 года", - сказал А.Аранитаси.

Он отметил, что с начала реформ в 2017 году Узбекистан осознал важность ГЧП как инструмента обеспечения качественной инфраструктуры для населения. В 2018 году страна создала агентство по развитию ГЧП и тесно сотрудничала с крупнейшими международными учреждениями, такими как ЕБРР, для создания благоприятных условий с целью привлечения частных инвестиций и экспертизы, необходимых для развития общественной инфраструктуры.

"ЕБРР сыграл важную роль в принятии закона о ГЧП в 2019 году, который открыл путь для таких знаковых проектов ГЧП, как строительство двух ветровых электростанций (общей установленной мощностью 300 МВт) и системы накопления энергии (BESS). Мы рассматриваем несколько инициатив по ГЧП и устойчивым инфраструктурным проектам в Узбекистане, которые способствуют улучшению транспортировки грузов по всей стране и вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута", - подчеркнул А.Аранитаси.

Он отметил, что ГЧП могут мобилизовать коммерческое финансирование и, как правило, имеют доступ к дополнительным источникам финансирования, выходящим за рамки традиционных государственных бюджетов. Это также позволяет перенести значительные риски, связанные со строительством и эксплуатацией активов, на частный сектор.

"ЕБРР установил рекорд по объему инвестиций в Узбекистан в 2024 году, подписав 34 проекта на сумму 938 миллионов евро. Узбекистан сохранил за собой статус крупнейшего получателя финансирования ЕБРР в Центральной Азии и занял пятое место в мире среди инвестиционных направлений банка. Вложения были направлены в ключевые сектора экономики, при этом 55 процентов инвестиций было выделено на проекты в области "зеленой" экономики, что подчеркивает приверженность страны устойчивому развитию", - сказал глава офиса ЕБРР в Узбекистане.

Он отметил, что ЕБРР сыграл ключевую роль в поддержке перехода Узбекистана к более экологичной экономике. Банк предоставил финансирование в размере 65 миллионов долларов для первой в Центральной Азии установки по производству возобновляемого водорода - совместного проекта ACWA Power и Uzkimyosanoat. Этот проект поможет сократить выбросы углерода в секторе производства удобрений в Узбекистане. Банк также организовал A/B-кредит на сумму 226 миллионов долларов США для строительства солнечной электростанции мощностью 200 МВт и системы накопления энергии (BESS) емкостью 501 МВт/ч в Ташкентской области. По его словам, это один из крупнейших проектов по накоплению энергии, поддержанных ЕБРР в странах его присутствия.

Анди Аранитаси подчеркнул вклад ЕБРР в модернизацию энергетической инфраструктуры Узбекистана, включая предоставление суверенного кредита в размере 66,4 миллиона долларов США Национальной электросетевой компании Узбекистана (NEGU). Эти средства направлены на строительство 230-километровой линии электропередачи напряжением 500 кВ в Навоийской области, что поможет устранить "узкие места" в энергосистеме и интегрировать возобновляемые источники энергии.

Еще одним важным проектом, по его словам, стал суверенный кредит на 238 миллионов долларов США, предназначенный для реконструкции ключевой автодороги и строительства моста через реку Амударья в Хорезмской области. Это улучшит транспортную связь и инфраструктуру в западных регионах Узбекистана.

"Финансовый сектор страны привлек более 300 миллионов евро от ЕБРР через лимиты торгового финансирования и кредиты местным финансовым институтам, таким как Hamkorbank, Ipoteka Bank, TBC Bank Uzbekistan и Uzbek Leasing International. Эти средства направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, повышение энергоэффективности и расширение экономических возможностей", - добавил глава представительства ЕБРР в Узбекистане.

Он также отметил, что банк увеличил долю инвестиций в капитал TBC Uzbekistan - первого цифрового банка страны, что способствует расширению финансовой инклюзии и цифровой трансформации банковского сектора.

Аранитаси отметил, что в настоящее время у банка в Узбекистане действует 99 активных проектов на сумму 3,1 миллиарда евро. Более 80 процентов из них — частные. Прогнозируется, что в будущем ЕБРР будет инвестировать в Узбекистан около 1 миллиарда евро ежегодно.

По его словам, еще одним приоритетом в 2024 году стала поддержка программы приватизации в Узбекистане. "Мы работаем с правительством над успешной приватизацией Asakabank - одного из крупнейших государственных банков страны. Эта инициатива должна повысить конкуренцию и привлечь иностранных инвесторов", - отметил он.

"Помимо инвестиционной деятельности, в 2024 году ЕБРР активно участвовал в диалоге с властями Узбекистана, способствуя принятию ключевых законодательных реформ в сферах приватизации, энергетического рынка и недропользования. Эти реформы играют важную роль в улучшении делового климата, привлечении иностранных инвестиций и обеспечении долгосрочного экономического роста Узбекистана", - подчеркнул глава офиса ЕБРР в Узбекистане.

А.Аранитаси также отметил, что в 2025 году ЕБРР планирует запустить в Узбекистане новую Программу финансирования "зеленой" экономики. Эта инициатива призвана стимулировать заемщиков к инвестициям в экологически чистые и инновационные решения. Программа будет поддерживать эффективное использование водных ресурсов и устойчивое управление земельными ресурсами, что соответствует более широким обязательствам банка в сфере экологической устойчивости.

"Деятельность банка в Узбекистане основывается на стратегии, разработанной совместно с властями, и определяет ключевые приоритеты до 2029 года. Один из главных вопросов – поддержка декарбонизации, повышение эффективности использования воды и развитие более чистой энергетики. ЕБРР стремится содействовать инвестициям в возобновляемые источники энергии и повышение энергоэффективности, помогая Узбекистану перейти к более устойчивой энергосистеме", - отметил он.

А.Аранитаси также подчеркнул, что одним из приоритетов банка является развитие частного сектора путем создания рабочих мест, повышения квалификации кадров, содействия экономической инклюзии и ускорения цифровой трансформации. ЕБРР намерен тесно сотрудничать с бизнесом и финансовыми институтами для расширения занятости и улучшения деловой среды.

Кроме того, он отметил важность совершенствования экономического управления, укрепления бизнес-климата и развития инфраструктурной связанности. Эти меры будут способствовать большей экономической стабильности и привлечению иностранных инвестиций в Узбекистан. Помимо новых инициатив, банк сосредоточится на реализации уже подписанных проектов, в частности в государственном секторе.

"Существует множество возможностей для углубленного сотрудничества всех стран региона. Это могут быть совместные проекты в энергетическом секторе (расширение доли возобновляемых источников энергии, улучшение сетей и экспорт электроэнергии), а также проекты в области водоснабжения и орошения. Центральная Азия сильно страдает от изменения климата, и эффективное использование водных ресурсов поможет снизить нагрузку на водные ресурсы. Региональная торговля в Центральной Азии и за ее пределами значительно выиграет от модернизации и расширения Транскаспийского транспортного коридора. Мы твердо уверены, что Узбекистан является важной частью этой инициативы внутригосударственной связанности. Стране нужно обновить свои соединительные дороги и железные дороги, модернизировать пограничные переходы, устранить барьеры для торговли и транспорта внутри региона", - заключил он