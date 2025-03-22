Metito Utilities разрабатывает проекты для развития устойчивого управления водными ресурсами в Узбекистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Эмиратская компания Metito Utilities планирует реализацию новых масштабных проектов в Узбекистане, основываясь на успехе проекта очистных сооружений в Намангане, сообщил Trend генеральный директор Metito Utilities Рами Гандур.

"Этот ключевой проект служит ориентиром для сектора водоочистки в странах СНГ, выступая в качестве примера для разработки принципов и лучших практик устойчивого управления водными ресурсами. Metito Utilities рассматривает эту инициативу как катализатор для дальнейшего развития, стимулируя инновации и способствуя устойчивому росту в регионе", - отметил он.

По его словам, очистные сооружения в Намангане, первый проект государственно-частного партнёрства в водном секторе в странах СНГ, являются значимым проектом. Компания, тесно сотрудничая с партнёрами и заинтересованными сторонами, продолжает уверенно двигаться к достижению финансового закрытия, что откроет путь к началу строительства. Будучи ведущим разработчиком устойчивых решений по управлению водными ресурсами, Metito Utilities играет ключевую роль в развитии инновационной инфраструктуры, поддерживающей цели Узбекистана в сфере развития.

"Недавно Metito Utilities запустила проект по модернизации насосных станций в Наманганской области. Масштаб этой инициативы был дополнительно расширен посредством поправки, подписанной 13 января 2025 года в Абу-Даби во время официального визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в ОАЭ", - подчеркнул Рами Гандур.

Он добавил, что этот важный этап отражает прочное партнерство между Узбекистаном и ключевыми инвесторами из ОАЭ, а также постоянную приверженность Metito Utilities поддержке устойчивого развития в регионе.

Metito Utilities получила крупный контракт на строительство очистных сооружений в городе Наманган, Узбекистан. Этот проект, стоимость которого оценивается примерно в 90 миллионов долларов США, является первым государственно-частным партнёрством в водном секторе страны. Инициатива включает проектирование, строительство, финансирование, эксплуатацию и обслуживание объекта с мощностью обработки 100,000 кубометров сточных вод в день, а также строительство канализационной сети протяженностью 7,5 километра.