Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о развитии совместного туризма

ТАШКЕНТ /Trend/ - Государственное унитарное предприятие "Национальный PR-центр" Узбекистана и Бюро по туризму Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании.

Как передает в субботу Trend, подписание меморандума состоялось в городе Самарканд в ходе встречи председателя Комитета по туризму Узбекистана Умида Шадиева с заместителем председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азадой Гусейновой.

Документ направлен на развитие и продвижение единого туристического маршрута по Великому шелковому пути.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние туристической отрасли, перспективы сотрудничества и развитие совместных туристических инициатив.

Основной целью сотрудничества является консолидация туристических ресурсов двух стран в рамках инициативы Joint Silk Road Highlights Tour. Проект предусматривает совместное продвижение туристических маршрутов в странах Центральной Европы, а также акцент на ключевых исторических достопримечательностях Шелкового пути, таких как Баку, Шамахы, Шеки, Хива, Бухара и Самарканд.

В рамках меморандума стороны также договорились о проведении совместных B2B-мероприятий, роуд-шоу и участии в международных туристических выставках.

После подписания документа азербайджанская делегация посетила Академию туризма в Самарканде, где гости смогли ознакомиться с образовательными программами, инфраструктурой и перспективами подготовки кадров в туристической сфере.

Узбекистан и Азербайджан, как ведущие туристические направления на центральном отрезке Шелкового пути, налаживают стратегическое партнерство с целью привлечения большего числа туристов, повышения узнаваемости исторических мест и укрепления своих позиций на мировом туристическом рынке.

Подписание меморандума подчеркивает важность укрепления туристических связей между двумя странами и открывает новые возможности для дальнейшего развития отрасли.