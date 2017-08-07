Ракетная программа Ирана не противоречит резолюции 2231 ООН - МИД

7 августа 2017 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми в понедельник сказал, что ракетная программа Ирана носит оборонительный и сдерживающий характер и никак не противоречит резолюции 2231 ООН.

Как сообщает IRNA, Касеми на своей еженедельной пресс-конференции в ответ на вопрос о недавних заявлениях посла США при ООН после испытания ракеты-носителя "Симорг" сказал, что между Ираном и США существует недоверие, а это не новый вопрос и продолжается из-за последних действий США.

"Недоверие в сфере ракетной программы, как они утверждают, очень далеко от вопроса доверия", добавил он.

Подчеркнув, что ракетная программа Ирана вполне является внутренним вопросом страны, пресс-секретарь сказал, что ракетная программа Ирана носит оборонительный и сдерживающий характер и никак не противоречит резолюции 2231 ООН.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сказала, что запуск иранской ракеты-носителя "Симорг" говорит о невозможности доверять Ирану и необходимости вводить новые санкции.

27 июля Национальный космодром имени "Имама Хомейни" был открыт успешным тестовым полетом ракеты-носителя "Симорг".

Ракета-носитель «Симорг» способна выводить спутник весом до 250 килограммов на орбиту Земли высотой 500 километров.

Azernews Newspaper
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