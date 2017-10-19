Начальник генштаба вооружённых сил Ирана встретился с президентом Сирии

19 октября 2017 14:55 (UTC+04:00)

Начальник генерального штаба вооружённых сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери провёл переговоры в четверг с президентом Сирии Башаром Асадом.

Находясь в Дамаске с официальным визитом, иранский высокопоставленный чиновник поздравил сирийскую армию и вооружённые силы с их недавней победой над террористической группировкой ДАИШ (ИГИЛ) в Сирии, передает Иран (ИРНА).

Начальник генштаба вооружённых сил Ирана также выразил надежду, что терроризм скоро будет искоренён на всей территории Сирии, и подчеркнул, что иранский народ и правительство будут продолжать оказывать поддержку Сирии до полного уничтожения терроризма.

Президент Сирии также в свою очередь высоко оценил полную поддержку, оказанную Верховным Лидером Исламской Революции Ирана Айатоллой Али Хаменеи, а также народом и правительством страны в борьбе с терроризмом в Сирии.

Напомним, что 16 октября вооружённые силы Сирии в результате военной операции освободили от боевиков группировки ДАИШ населённый пункт Аль-Хусейния, расположенный к северу от города Дейр Эз-Зор. В результате операции были уничтожены несколько десятков боевиков, бронетехника и внедорожники с пулемётными установками.

Ранее 14 октября сирийская армия взяла под контроль посёлок Хатла и город Маядин, находящиеся на основном пути снабжения отрядов ДАИШ, действующих в провинции Дейр Эз-Зор, получаемое через границу с Ираком.

Azernews Newspaper
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