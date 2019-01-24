Планы США будут нейтрализованы - Рухани

БАКУ /Trend/ - После утверждения четырех проектов Рабочей группы по финансовым мерам Организации экономического сотрудничества и развития (FATF) планы США по финансам и банкам будут нейтрализованы. Об этом на заседании Кабинета министров Ирана сказал президент страны Хасан Рухани, сообщает Trend.

По его словам, санкции не направлены на какую-либо отдельную личность, структуру или государственный орган Ирана, но представляют собой давление на народ страны.

Запад оказывает давление на Иран в вопросах экспорта и продажи нефти, банковских вопросах, сказал Рухани, добавив, что Иран сможет уклониться от санкций.

Отметим, что FATF, целью которой является борьба против отмывания грязных денег, финансовых махинаций и финансирования терроризма, дала время Ирану на проведение реформ касательно законов в финансовой области.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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