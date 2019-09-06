ЕС призывает Иран вернуться к соблюдению своих обязательств в рамках ядерного соглашения

БАКУ/Trend /- ЕС призвал Иран неотложно вернуться к соблюдению своих обязательств в рамках ядерного соглашения и не принимать меры, которые подорвут продвижение в выполнении этого соглашения, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич, сообщает Trend.

Она отметила, что Евросоюз будет выполнять обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), пока Иран выполняет свою часть договоренностей,

"Мы приняли к сведению с большой обеспокоенностью то, что было изложено Ираном в письме (...) о сокращении его обязательств по ядерному соглашению. Наша позиция ясная и последовательная: наши обязательства зависят от полного выполнения своих обязательств Ираном", - сказала Коцьянчич в пятницу на брифинге на Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать объяснения главы МИД Ирана Джавада Зарифа относительно пересмотра Тегераном обязательств по СВПД.

"Мы адресуем неотложный призыв к Ирану, чтобы он вернулся к соблюдению своих обязательств в рамках ядерного соглашения и не принимал мер, которые подорвут продвижение в выполнении этого соглашения", - сказала представитель Могерини.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.