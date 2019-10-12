Экспорт из иранской провинции Западный Азербайджан значительно вырос

12 октября 2019 12:31 (UTC+04:00)

В этом году через провинцию Западный Азербайджан было экспортировано товаров на сумму 768 млн. долларов, что в 2,5 раза превышает стоимость экспорта за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил замдиректора Организации промышленности, рудников и торговли провинции, передает Trend со ссылкой на IRNA.

По его словам, с начала этого года 6000 тонн товаров было поставлено в разные страны через границу Западного Азербайджана.

Как отметил чиновник, импорт товаров в страну, несмотря на санкции США, увеличился на 44% по объему и на 76% в стоимостном выражении.

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