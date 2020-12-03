Весной следующего года Иран произведет вакцины от коронавируса: минздрав

Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки сказал, что Весной следующего года Иран произведет вакцины от коронавируса, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Мы заключаем договор с одним из мировых владельцев технологий, чтобы в форме совместного производства в Институте Пастора произвести вакцины от коронавируса. Надеемся на то, что местные ученые смогут с гордостью делать это внутри страны. Одна из этих компаний получила лицензию на запрос человеческого фактора. Эта работа начнется в ближайшие дни. Планируется, что если мы продолжим эту работу, в начале следующего года, т.е. Весной 2021 года мы будем одним из ведущих производителей в регионе и обеспечим потребности страны», - сказал он.