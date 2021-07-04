В иранском Хамадане сообщили о поставке 100% нефтехимической продукции в Европу

100% ПВХ медицинского назначения, производимое в нефтехимическом заводе "Хегматане" экспортируется в Европу. Об этом сообщил глава организации промышленности, рудников и торговли провинции Хамадан Хамидреза Матин, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Он отметил, что успех нефтехимического завода "Хегматане" на западе Ирана свидетельствует о высоком качестве продуктов.

"Производственная мощность данного завода составляет 70 тыс. тонн нефтехимической продукции в года", отметил он, добавив, что 200 рабочие места созданы после открытия нефтехимического завода "Хегматане", добавил он.

По его словам, ПВХ в основном используется в производстве пакетов для крови, пробирок, перчаток, диализного оборудования, масок, оборудования для доставки кислорода, лабораторного оборудования, оборудования для литья под давлением и упаковочного оборудования.