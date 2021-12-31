Экспорт чая из Ирана удвоился, а импорт вырос на 23% за восемь месяцев

Иран 31 декабря 2021 19:09 (UTC+04:00)
Экспорт чая из Ирана удвоился, а импорт вырос на 23% за восемь месяцев

В общей сложности 17 259 тонн чая на сумму 3,89 триллиона (17,26 миллиона долларов) было экспортировано из Ирана в 26 стран за первые восемь месяцев текущего 1400 иранского года (21 марта - 21 ноября), показав рост на 119,16% и 116,19% по весу и стоимости, соответственно, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

По последним данным, опубликованным Синдикатом Северных чайных фабрик Ирана, вес и стоимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удвоились.

Как сообщает Клуб молодых журналистов, каждый килограмм иранского чая стоил в среднем 1 доллар.

Индия - 2502 тонны, Россия - 2500 тонн, Узбекистан - 1439 тонн и Кения - 1018 тонн, были крупнейшими экспортными странами Ирана, за которыми следуют Ирак, Грузия, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Австралия, Канада, Турция, Азербайджанская Республика, Бельгия, Казахстан, Ливан, Финляндия, Швейцария, Германия, Катар, Нидерланды, Китай, ОАЭ, Украина, Великобритания и Кыргызстан.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Искусство без границ: Гянджа и Туркестан в творческой судьбе художницы Шахлы Джафаровой – интервью (ФОТО)
Искусство без границ: Гянджа и Туркестан в творческой судьбе художницы Шахлы Джафаровой – интервью (ФОТО)
Учиться никогда не поздно... - откровенный разговор с народной артисткой Хураман Гасымовой (ФОТО)
Учиться никогда не поздно... - откровенный разговор с народной артисткой Хураман Гасымовой (ФОТО)
Азербайджанская участница &quot;Детского Евровидения&quot; раскрыла подробности подготовки (ВИДЕО/ФОТО)
Азербайджанская участница "Детского Евровидения" раскрыла подробности подготовки (ВИДЕО/ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Азербайджанские военнослужащие завершили курс коммандо в Турции (ФОТО) Политика 20:24
В Казахстане разработают Дорожную карту по развитию отечественной ядерной медицины Казахстан 20:10
Германия закроет половину своих АЭС Европа 19:45
В азербайджанской армии проведён ряд мероприятий по случаю праздников (ФОТО/ВИДЕО) Общество 19:34
Экспорт чая из Ирана удвоился, а импорт вырос на 23% за восемь месяцев Иран 19:09
В Баку прошел новогодний концерт Cadenza orchestra "Шутка и танец" (ВИДЕО, ФОТО) Культура 18:36
В Великобритании разрешили применять противовирусный препарат Pfizer при лечении COVID-19 Европа 18:14
В Баку меняется схема движения некоторых автобусных маршрутов Общество 18:03
В Баку меняется направление движение автомобилей по ряду дорог Общество 17:36
Правительство Турции нацелено на рост занятости и стабильное развитие экономики - Эрдоган Турция 17:35
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:58
В Азербайджане выявлено еще 595 случаев заражения коронавирусом, вылечились 753 человека Общество 16:50
Исполнителям, актерам и музыкантам вручены нагрудные знаки "880-летия Низами Гянджеви" (ФОТО) Культура 16:35
Командующий Сухопутными войсками Азербайджана побывал в воинских частях (ФОТО) Общество 16:23
Заместитель министра обороны Азербайджана встретился с военнослужащими (ФОТО) Политика 16:16
В Международном центре мугама отметили 200-летие со дня рождения Ашуга Алескера (ФОТО/ВИДЕО) Культура 15:52
Машинист экскаватора подорвался на мине в Агдаме Происшествия 15:40
Цены на зерно и продукты питания на мировых рынках за последний год резко выросли Экономика 15:25
Президент Ильхам Алиев поздравил кубинского коллегу Политика 15:17
В чем встречать Новый год – на примере азербайджанских звезд (ФОТО) Стиль 14:58
Россия поставит в Таджикистан 830 тыс. тонн беспошлинных нефтепродуктов и сжиженного газа Таджикистан 14:27
Переговоры в Вене проходят в конструктивной атмосфере - источник Ядерная программа 14:16
Спецназ МВД Турции ведет успешную борьбу с террористами на востоке страны Турция 14:12
В ноябре экономика Грузии выросла Грузия 14:10
Министр обороны Азербайджана поздравил личный состав азербайджанской армии Политика 13:42
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 13:23
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю Финансы 13:23
Стоимость азербайджанской нефти превысила $82 за баррель Энергетика 13:22
Фильм "Скрипка Лейлы" удостоен награды фестиваля в Монако (ФОТО/ВИДЕО) Культура 13:10
В России за сутки зарегистрировали 912 смертей из-за коронавируса Россия 12:51
Ялчын Топчу поздравил Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев всего мира Политика 12:28
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новом Центре аутизма, построенном Фондом Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:08
В праздничный день руководство министерства обороны Азербайджана посетило военный госпиталь (ФОТО) Политика 11:55
Десятки тысяч жителей Колорадо эвакуированы из-за лесных пожаров США 11:31
Гороскоп на 2022 год: Деньги, бизнес и карьера Интересное 11:08
В Грузии выявлено 2100 новых случаев коронавируса, 2251 пациент выздоровел Грузия 11:07
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и с Новым Годом (ФОТО) Политика 10:46
Белый дом и Кремль согласились, что диалог - лучший способ деэскалации США 10:27
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО) Политика 09:51
За сутки в Казахстане выявлены свыше 400 заболевших коронавирусом Казахстан 09:27
Товарооборот Ирана с Китаем превысили 13 млрд. долларов Иран 09:23
Выручка Huawei в 2021 году снизилась на фоне пандемии и санкций США до $99 млрд В мире 09:13
В США одобрят бустерные прививки для подростков США 08:59
Один человек погиб при крушении вертолета в США США 08:41
Власти ЮАР посчитали, что страна прошла пик заболеваемости "омикроном" В мире 08:22
Сегодня в Азербайджане кафе и рестораны будут работать до 2 часов ночи Общество 08:00
Власти Пекина с 1 января введут запрет на использование в городе пиротехники В мире 07:42
Названы худшие продукты для завтрака В мире 07:19
Ревакцинация позволила Британии избежать ковидных ограничений - Джонсон В мире 06:47
В Колорадо объявили ЧС из-за природных пожаров США 06:13
Бустерные вакцины Johnson & Johnson оказались эффективными против омикрона В мире 05:37
Десятки авиарейсов отменили в Японии из-за сильных снегопадов В мире 04:58
В США ждут пик заболеваемости "омикроном" в конце января США 04:34
Штамм «омикрон» стал доминирующим во Франции Европа 03:56
Во Флориде убили редчайшего тигра из-за нападения на человека США 03:24
В Великобритании выявили рекордные 189,2 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки Европа 02:51
Премьер-министр Польши обвинил ЕС в высоких ценах на газ и энергию Европа 02:20
Байден и Путин провели телефонный разговор США 01:54
Диетолог раскрыла способ похудеть без ограничений в еде В мире 01:49
В США 206 морпехов уволили за отказ прививаться США 01:22
В двух главных святынях ислама в Саудовской Аравии вновь ввели ограничения из-за COVID-19 Арабские страны 00:54
2021 год запомнился новыми достижениями оборонпрома Турции Турция 00:27
Сегодня - День солидарности азербайджанцев всего мира Азербайджан 00:01
Первая встреча эмиссаров Турции и Армении может пройти в январе Турция 30 декабря 23:18
Репортаж из парка культуры и отдыха имени «Низами Гянджеви» (ФОТО/ВИДЕО) Общество 30 декабря 23:15
Нелегалы ранили 15 полицейских во время столкновений во Франции Европа 30 декабря 22:58
Минздрав Израиля одобрил четвертую дозу вакцины для лиц с пониженным иммунитетом Израиль 30 декабря 22:32
Азербайджан и Узбекистан планируют совместно производить шелковую продукцию Узбекистан 30 декабря 22:20
Объем внешней торговли Китая в 2021 году достигнет $6 трлн В мире 30 декабря 22:19
Баку встречает Новый год - ФОТОРЕПОРТАЖ Общество 30 декабря 22:00
В Италии впервые суточное число заразившихся коронавирусом превысило 100 тыс. Европа 30 декабря 21:53
Обзор ключевых событий туристического сектора Азербайджана за 2021 год Экономика 30 декабря 21:21
Обзор энергетического сектора Грузии в 2021 году Грузия 30 декабря 21:03
Обзор деятельности в нефтегазовом секторе Узбекистана за 2021 год Узбекистан 30 декабря 20:48
В Китае открылось азербайджанское торговое представительство (ФОТО) Финансы 30 декабря 20:31
В Азербайджане названы бестселлеры за 2021 год Культура 30 декабря 20:13
Обзор сельскохозяйственного сектора Туркменистана в 2021 году Бизнес 30 декабря 20:06
Туркменские ученые вывели новый сорт томатов Бизнес 30 декабря 19:56
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО) Культура 30 декабря 19:52
В Азербайджане еще 62 участника войны будут обеспечены протезами 4-го поколения (ФОТО) Общество 30 декабря 19:49
Сабаильские школьники, принявшие активное участие в международных олимпиадах, награждены грамотами (ФОТО) Общество 30 декабря 19:43
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений по Карабаху Политика 30 декабря 19:40
Стали известны подробности инцидента в связи с ранением сотрудника компании Bakcell (ВИДЕО) Общество 30 декабря 19:34
В Гяндже семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 80 квартир (ФОТО) Общество 30 декабря 18:40
Здравоохранение Азербайджана показало себя с лучшей стороны в дни борьбы с глобальной эпидемией - Теймур Мусаев Общество 30 декабря 18:05
Любовный гороскоп на 2022 год по знакам Зодиака Интересное 30 декабря 17:56
Узбекская компания начала сборку автомобилей Chevrolet в Азербайджане Узбекистан 30 декабря 17:55
Азербайджанский экспорт нефти во Францию превысил $45 млн Энергетика 30 декабря 17:52
Итоги валютных торгов в Израиле: Доллар понижается, евро растет Израиль 30 декабря 17:45
Будет проведена экспертиза состояния здоровья Салеха Рустамова Общество 30 декабря 17:44
Определились самые сильные интеллектуальные команды Азербайджана (ФОТО) Социум 30 декабря 17:42
Статус проектов "Южного газового коридора" на 2021 год Энергетика 30 декабря 17:42
Международные резервы России за неделю выросли на $4,2 млрд Россия 30 декабря 17:35
В Азербайджане объявлен прием песен на "Евровидение-2022" Культура 30 декабря 17:30
Проверена боеготовность воинских частей ВС Азербайджана, дислоцированных в Лачинском районе (ФОТО) Политика 30 декабря 17:25
Утверждена поправка к Договору о финансировании по проекту создания Национального парка Самур-Ялама Политика 30 декабря 17:24
Азербайджан за год увеличил экспорт газа почти на 40% Энергетика 30 декабря 17:07
Центральный банк Азербайджана объявил основные цели денежно-кредитной политики на 2022 год Финансы 30 декабря 17:05
Иран сообщил об успешном запуске трех исследовательских спутников в космос Экономика 30 декабря 17:00
Проверено материально-техническое снабжение личного состава ВС Азербайджана на освобожденных территориях (ФОТО) Политика 30 декабря 16:57
Все новости