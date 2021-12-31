Экспорт чая из Ирана удвоился, а импорт вырос на 23% за восемь месяцев

В общей сложности 17 259 тонн чая на сумму 3,89 триллиона (17,26 миллиона долларов) было экспортировано из Ирана в 26 стран за первые восемь месяцев текущего 1400 иранского года (21 марта - 21 ноября), показав рост на 119,16% и 116,19% по весу и стоимости, соответственно, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

По последним данным, опубликованным Синдикатом Северных чайных фабрик Ирана, вес и стоимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удвоились.

Как сообщает Клуб молодых журналистов, каждый килограмм иранского чая стоил в среднем 1 доллар.

Индия - 2502 тонны, Россия - 2500 тонн, Узбекистан - 1439 тонн и Кения - 1018 тонн, были крупнейшими экспортными странами Ирана, за которыми следуют Ирак, Грузия, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Австралия, Канада, Турция, Азербайджанская Республика, Бельгия, Казахстан, Ливан, Финляндия, Швейцария, Германия, Катар, Нидерланды, Китай, ОАЭ, Украина, Великобритания и Кыргызстан.