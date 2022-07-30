Ежеквартальный экспорт губчатого железа из Ирана составляет 96 000 тонн

Иран экспортировал 96 000 тонн губчатого железа в течение первого квартала текущего 1401 иранского календарного года (21 марта - 21 июня), сообщила Иранская организация по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO), передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Экспорт губчатого железа из страны в первом квартале этого года упал на 70 процентов по сравнению с первым кварталом предыдущего года, когда экспорт составлял 321 000 тонн, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Как ранее сообщал IMIDRO, экспорт губчатого железа из Ирана увеличился на 25% в прошлом 1400 иранском календарном году (закончившемся 20 марта) по сравнению с предыдущим годом.

По данным IMIDRO, экспорт губчатого железа из страны составил 1,055 миллиона тонн в 1400 году и 843 000 тонн в 1399 году.

Железо прямого восстановления (DRI), также называемое губчатым железом, получают прямым восстановлением железной руды (в виде кусков, окатышей или мелочи) в железо с помощью восстановительного газа или элементарного углерода, полученного из природного газа или угля. Многие руды подходят для прямого восстановления.

В то время как Иран борется с жесткими санкциями США в отношении своей экономики, а различные отрасли промышленности и экономики страны пострадали от ограничений и трудностей, вызванных санкционным условием, горнодобывающий сектор страны заметно продвигается вперед, преодолевая такие барьеры.

Среди различных продуктов горнодобывающей отрасли выдающимся примером является губчатое железо, производство которого в стране все больше и больше растет.