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К концу сентября в Иране будет введено в эксплуатацию более 290 км автострад

Иран Материалы 18 марта 2023 23:15 (UTC +04:00)
К концу сентября в Иране будет введено в эксплуатацию более 290 км автострад

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Заместитель министра транспорта и городского развития Ирана Хейролла Хадеми заявил, что в первой половине следующего иранского календарного года (21 марта- 22 сентября) в дорожную сеть страны будет добавлено 293 километра (км) автострад, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

По словам Хадеми, упомянутые автострады являются частью пяти приоритетных проектов, а именно Тегеран-Шомаль, Манджиль-Рудбар, Исфахан-Шираз, Тебриз-Суфиан и Мараге-Хаштруд, сообщает IRNA.

“Открытие этих маршрутов, в дополнение к увеличению протяженности сети автострад страны, устранит важную часть транспортных препятствий в регионе”, - сказал Хадеми.

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