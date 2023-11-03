Глава МИД Ирана обсудил ситуацию в секторе Газа с главой политбюро ХАМАС

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудил с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией по телефону последние события в зоне палестино-израильского конфликта, передает Trend.

"В телефонном разговоре с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией мы обсудили последние события в Газе и на Западном берегу реки Иордан в Палестине", - отмечается в заявлении Абдоллахияна, опубликованном на его странице в социальной сети Х.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.