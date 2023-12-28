В иранском порту запущены крупные проекты

БАКУ /Trend/ - Министр транспорта и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш официально запустил пять крупных инфраструктурных проектов в юго-восточном порту Чабахар с общими инвестициями в размере 40 триллионов риалов (примерно 80 миллионов долларов США), передает Trend.

Согласно информации, среди запущенных проектов, начатых при участии министра транспорта и городского развития, также числятся многоцелевой терминал поддержки грузов с годовой мощностью 296 000 тонн и терминал обслуживания контейнеров с годовой мощностью 50 000 TEU в порту Шахид Бехешти в Чабахаре.

Базрпаш отметил, что создание подходящей платформы для использования портовой инфраструктуры и оборудования в порту Шахид Бехешти, стимулирование участия частного сектора в развитии портовой деятельности и привлечение инвестиций частного сектора для развития морской экономики страны и развитие побережья Макрана являются ключевыми целями логистических проектов, реализуемых в порту Чабахар.