Иран увеличил импорт золотых слитков

БАКУ /Trend/ - В этом году Иран импортировал 4,6 тонны золотых слитков, передает Trend.

По данным иранской таможни, в первые два месяца текущего года объём импорта золотых слитков увеличился в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоимость импортированных золотых слитков за указанный период составила 330 миллионов долларов, тогда как в прошлом году за тот же период было импортировано 1,2 тонны слитков на сумму 79 миллионов долларов.

Согласно отчёту, 91% импорта золотых слитков в первые два месяца этого года пришлись на таможню аэропорта имени Имама Хомейни.

Рост объёмов импорта связан с правительственным постановлением от декабря 2022 года, предоставившим льготы на ввоз золотых слитков, что значительно стимулировало их импорт.