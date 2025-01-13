Документ о всестороннем сотрудничестве между Ираном и Россией был урегулирован с учетом множества вопросов

БАКУ /Trend/ - Документ о всестороннем стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией урегулирован с учетом множества вопросов, направленных на развитие отношений двух стран.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, переговоры по документу о всестороннем стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией велись в течение последних 3-4 лет, а летом переговоры были завершены.

"В этот документ вошли многие направления, включая экономику, совместные инвестиции, транспорт, энергетику, здравоохранение, сельское хозяйство, наземные, морские и воздушные перевозки, а также борьбу с такими проблемами, как организованный терроризм и снижение негативных последствий стихийных бедствий", — сказал он.

Багаи напомнил, что соглашение между Ираном и Россией было подписано в начале 2000-х годов и начало исполняться с 2003 года. В настоящее время обе стороны продолжают выполнять это соглашение.

Отметим, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву 17 января, и в рамках визита будет подписан документ о всестороннем стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!