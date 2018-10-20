Компании из Южной Кореи будут работать в Иране независимо от санкций США

20 октября 2018 13:02 (UTC+04:00)

Посол Южной Кореи в Тегеране Рю Чжон Хен заявил, что компании его страны будут продолжать свою деятельность в Иране независимо от санкций США, передает в субботу агентство "Иран".

Рю выступил с речью на встрече с руководителем Иранской палаты кооперативов Бахманом Абдоллахи в Тегеране.

"Многие европейские компании уезжают из Ирана, но (южно) корейские фирмы заявили, что они останутся в Иране", - сказал он, добавив, что корейские компании понимают, насколько важно присутствовать на иранском рынке.

"На наши связи в настоящее время влияют санкции США..., но тот факт, что кооперативы освобождены от этих запретов, дает Южной Корее очень хорошую возможность", - сказал Рю.

Он также приветствовал стратегическую и значительную позицию Ирана в регионе и подчеркнул, что отношения между Тегераном и Сеулом выходят далеко за рамки двусторонней торговли.

В соответствующих комментариях в прошлом месяце Рю подчеркнул, что его страна никогда не сократит свое сотрудничество с Ираном в любой экономической сфере.

"Южнокорейские компании не будут пересматривать свои отношения с Ираном", - сказал он на встрече с заместителем главы Тегеранской палаты торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства Мохаммадом Резой Бахтиари.

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