Ненефтяной экспорт Ирана вырос на 13%

27 декабря 2018 11:41 (UTC+04:00)

Заместитель директора по развитию экспортных рынков Организации развития торговли Ирана Хамид Задбум заявил, что экспорт ненефтяных товаров Ирана увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«С начала этого года многие экспортеры сосредоточились на рынках 13 соседних стран, и поэтому в министерстве промышленности, рудников и торговли был разработан план по расширению экспорта товаров в 13 соседних странах», отметил Задбум.

«Расширение торговых отношений, особенно ненефтяного экспорта, в эти страны служит лучшим выходом из санкций США» продолжил чиновник.

«Помимо соседних стран, основные соседние торговые партнеры, такие как Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам и Таиланд являются экспортными направлениями Ирана, и поставка в эти страны неуклонно растет», заключил он.

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