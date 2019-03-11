В Иране резко сократилось производство сухофруктов

11 марта 2019 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В текущем году Иран значительно уменьшил экспорт сухофруктов. Об этом, Клубу юных журналистов (YJC), сообщил глава Ассоциации производителей и продавцов сухофруктов Ирана Алирза Арзани Мамагани, сообщает Trend.

По словам Мамагани, впервые за последние 25 лет производство сухофруктов в Иране значительно сократилось, что ощутимо повлияло на экспорт.

«Однако, несмотря на это Иран по-прежнему занимает первое место в мире по производству сухофруктов», - отметил глава Ассоциации.

Цены на сухофрукты на иранских рынках в преддверии праздника Новруз приведены ниже:

Продукт (1 кг)

Цена (в риалах) (в долларах)

Сушеный инжир

580 тысяч (13,8)

Миндаль (в скорлупе)

230 тысяч (5,47)

Фисташки (1-й сорт)

1,8 миллиона (42,8)

Сушеный тут

450 тысяч (10,7)

Лох

440 тысяч (10,4

Кишмиш

300 тысяч (7,14)

Грецкие орехи (чищенные)

820 тысяч (19,5)

Соленый фундук (чищенный)

1,55 миллиона (36,9)

Кокос (пудра)

240 тысяч (5,71)

Индийский миндаль

1,67 миллиона (39,7)

Семечки подсолнуха

280 тысяч (6,66)

Горох

190 тысяч (4,52)

Кунжут

330 тысяч (7,85)

Тыквенные семечки

510 тысяч (12,1)

Сушеный персик

185 тысяч (4,04)

Напомним, что один килограмм фисташек первого сорта в Иране стоил в пределах 600 тысяч риалов (14,2 доллара).

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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