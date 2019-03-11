В Иране резко сократилось производство сухофруктов

БАКУ /Trend/ - В текущем году Иран значительно уменьшил экспорт сухофруктов. Об этом, Клубу юных журналистов (YJC), сообщил глава Ассоциации производителей и продавцов сухофруктов Ирана Алирза Арзани Мамагани, сообщает Trend.
По словам Мамагани, впервые за последние 25 лет производство сухофруктов в Иране значительно сократилось, что ощутимо повлияло на экспорт.
«Однако, несмотря на это Иран по-прежнему занимает первое место в мире по производству сухофруктов», - отметил глава Ассоциации.
Цены на сухофрукты на иранских рынках в преддверии праздника Новруз приведены ниже:
|
Продукт (1 кг)
|
Цена (в риалах) (в долларах)
|
Сушеный инжир
|
580 тысяч (13,8)
|
Миндаль (в скорлупе)
|
230 тысяч (5,47)
|
Фисташки (1-й сорт)
|
1,8 миллиона (42,8)
|
Сушеный тут
|
450 тысяч (10,7)
|
Лох
|
440 тысяч (10,4
|
Кишмиш
|
300 тысяч (7,14)
|
Грецкие орехи (чищенные)
|
820 тысяч (19,5)
|
Соленый фундук (чищенный)
|
1,55 миллиона (36,9)
|
Кокос (пудра)
|
240 тысяч (5,71)
|
Индийский миндаль
|
1,67 миллиона (39,7)
|
Семечки подсолнуха
|
280 тысяч (6,66)
|
Горох
|
190 тысяч (4,52)
|
Кунжут
|
330 тысяч (7,85)
|
Тыквенные семечки
|
510 тысяч (12,1)
|
Сушеный персик
|
185 тысяч (4,04)
Напомним, что один килограмм фисташек первого сорта в Иране стоил в пределах 600 тысяч риалов (14,2 доллара).
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.