В Иране вновь заработала Бушерская АЭС

БАКУ /Trend/ - Работа Бушерской атомной электростанции (АЭС), расположенной в южной части Ирана, восстановлена.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал исполнительный директор оператора АЭС Хосейн Гаффари.
По словам Гаффари, после капитального ремонта и загрузки горючего, станция начинает работу с сегодняшнего дня.
Напомним, что Бушерская АЭС не работала с февраля по причине ремонта.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)
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