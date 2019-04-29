В Иране вновь заработала Бушерская АЭС

29 апреля 2019 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Работа Бушерской атомной электростанции (АЭС), расположенной в южной части Ирана, восстановлена.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал исполнительный директор оператора АЭС Хосейн Гаффари.

По словам Гаффари, после капитального ремонта и загрузки горючего, станция начинает работу с сегодняшнего дня.

Напомним, что Бушерская АЭС не работала с февраля по причине ремонта.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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