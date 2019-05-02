Иран намеревается создать совместные железнодорожные компании с Азербайджаном и Россией

2 мая 2019 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран намеревается создать совместные железнодорожные компании с Азербайджаном и Россией.

Об этом сказал замдиректора железнодорожной компании Ирана Бабак Ахмеди, сообщает в четверг Trend.

По словам замдиректора, тем самым будут созданы условия для того, чтобы Россия увеличила транзит продукции в соседние страны.

Ахмеди добавил, что доходы Ирана от железнодорожного транзита выросли на 77 процентов.

По словам замдиректора компании, международные грузоперевозки приносят Ирану доход в среднем в 1,4 миллиона риалов (примерно 33,3 доллара) за один тонно-километр.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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